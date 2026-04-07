Sanremo, da domani piazza Colombo diventa pedonale per i lavori di riqualificazione del marciapiede nord

Scatteranno domattina le modifiche alla viabilità in piazza Colombo, stabilite dall’Amministrazione Comunale in occasione dell’avvio dei lavori per la riqualificazione del marciapiede nord, tra le intersezioni con via San Francesco e via Marsaglia. In accoglimento di una richiesta giunta dai commercianti della zona, la piazza sarà resa pedonale per garantire la continuità lavorativa delle attività presenti a bordo marciapiede.

Oggi è stata infatti firmata un’ordinanza che prevede, dalle ore 8 di domani fino alle ore 20 del 30 aprile, il divieto di transito oltre che di sosta e fermata per tutti i veicoli. In tale maniera i dehors potranno essere parzialmente spostati, in modo da lasciare spazio al cantiere senza dover interrompere l’attività di somministrazione all’aperto.

Tutti gli ingressi alle attività saranno garantiti tramite la predisposizione di apposite pedane. L’intervento sarà diviso in due mini lotti e prenderà il via dal lato di ponente per spostarsi poi verso levante. La viabilità sarà poi ripristinata alla partenza del lotto due, da metà piazza all’incrocio con via Marsaglia, che non coinvolgerà più le attività dotate di dehor.

Il progetto di riqualificazione del marciapiede prevede la sostituzione totale della pavimentazione, con materiale di pregio, che risulterà uniforme e in armonia con le vie comunicanti e la parte già oggetto di lavori. Nei mesi scorsi erano infatti già conclusi i lavori sul marciapiede di ponente, che oggi si presenta con una pavimentazione completamente rinnovata e più ampia a vantaggio della sua percorribilità.