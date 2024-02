Aule allagate, studenti disertano le lezioni al liceo 'Cassini' di Sanremo: “Impossibile accettare una situazione del genere”

“Oggi, lunedì 26 febbraio, gli studenti del liceo “G.D. Cassini” sono arrivati a scuola e si sono trovati di fronte a una situazione non idonea a garantire loro il diritto allo studio: il plesso scolastico (la succursale Villa Magnolie) si presentava allagato, con diverse aule e spazi interamente inagibili. Ciononostante la direzione scolastica ha ugualmente deciso di svolgere le lezioni in una condizione di 'normalità'”.



Così intervengono gli studenti della 5ª A del liceo matuziano in una nota inviata questa mattina poco dopo il ritorno in aula dopo il fine settimana.

Stando a quanto riferito, a seguito delle piogge delle ultime ore diverse aule e spazi comuni di villa Magnolie si presentavano in condizioni al limite, situazione che ha spinto i ragazzi della quinta, in quanto maggiorenni, a disertare le lezioni.

“Noi studenti ci domandiamo come sia possibile accettare passivamente una situazione di tal genere - aggiungono - considerato anche il recente tragico evento del ferimento e decesso di due studenti del liceo Aicardi, che esemplifica la profonda inadeguatezza e precarietà di tutte le strutture scolastiche della provincia e i servizi ad esse connessi. Recarsi e frequentare la scuola non deve essere pericoloso. Noi studenti di quinta liceo, in quanto maggiorenni, abbiamo deciso spontaneamente di protestare lasciando l’edificio scolastico. Invitiamo i genitori degli studenti minorenni a ritirare i propri figli da scuola per la giornata di oggi come protesta e modo di tutelare la loro incolumità. Siamo stufi che il diritto allo studio, trattato dall’Art. 34 della nostra Costituzione, venga trascurato dalle istituzioni. Ci chiediamo dove possa andare un Paese che metta a repentaglio il proprio futuro rappresentato dalle nuove generazioni. Contano i fatti, non le belle parole spese dai padri costituenti. È inutile piangere le tragedie e fare promesse se non si prendono provvedimenti concreti”.