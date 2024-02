BigMama apre la sua rosticceria per la settimana del Festival: "Averne una è il sogno della mia vita"

Si trova poco distante dal Palafiori, in corso Garibaldi, la rosticceria pop up aperta da BigMama in occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo.

Come Geolier, Angelina Mango e Dargen D’Amico, anche l’artista di Avellino ha deciso di aprire uno spazio per promuovere il proprio brano in gara "La rabbia non ti basta" e farsi conoscere dal grande pubblico.

Sul menù, da buona campana, non possono mancare i piatti della tradizioni, rivisitati in chiave sanremese: ecco che troviamo l’immancabile pasta, patate e provola ribattezzata per l’occasione ‘La rabbia non ti pasta’; la frittata di pasta che è stata chiamata ‘Animo buono, ma riempito d’olio’; e per finire la pizza d’erba, ovvero la torta salata con la scarola, denominata ‘Colpire poi affondare’.

L’artista ha dichiarato di avere una passione per la cucina, affermando che aprire una rosticceria è il sogno della sua vita: proprio per questo ha pensato di portare nella Città dei Fiori il suo talento, sia sul palco, sia dietro ai fornelli.

Per la prima volta come concorrente al Festival, BigMama (vero nome Marianna Mammone) è stata accolta con calore ed entusiasmo dal pubblico, facendosi apprezzare per la sua carica esplosiva e per il testo della sua canzone, dedicata al tema del bullismo e del riscatto con la schiettezza e la sensibilità che la contraddistinguono fin dagli esordi.

Già protagonista della serata duetti dell’edizione 2023 della kermesse, dove insieme a Elodie ha presentato il brano American Woman, e dopo essere apparsa sui cartelloni di Times Square a New York in collaborazione con Spotify, BigMama è pronta a spiccare il volo entrando fra i grandi nomi della musica contemporanea.