Tutti pazzi per la 'Noioteca' di Angelina Mango, lunghe file in via Giacomo Matteotti

La noia può essere una moneta di scambio? Secondo Angelina Mango, figlia del cantautore Giuseppe Mango e vincitrice della categoria Canto ad Amici di Maria De Filippi, in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘La noia’, la risposta è affermativa.

La giovane artista ha infatti aperto in via Giacomo Matteotti, in occasione della partecipazione alla kermesse, la ‘Noioteca’, un vero e proprio negozio in cui si possono barattare momenti di noia con attività vere e proprie, tutte riconducibili all’universo della cantante. Ci si mette in fila, si ricevono delle banconote del valore di ‘cinque minuti’ di noi e si attende il proprio turno per entrare all’interno dello store. Qui la moneta potrà essere spesa per acquistare trecce colorate, simili al look un po’ gitano di Angelina, braccialetti di perline colorate che richiamano una strofa del brano proposto in gara, ma anche mandala da colorare con frasi della canzone e make up ispirati alla cantante rivelazione dell’ultimo anno.

"Rivendico il valore della noia" ha dichiarato Angelina. "È tempo a disposizione per noi stessi in cui possiamo fare cose piacevoli o scoprirne altre".

Per i tantissimi fan in coda la speranza è ovviamente quella di incontrare la loro giovane star all’interno della ‘Noioteca’, ma non ci sono veri e propri appuntamenti previsti per incontrare la cantante: certo è che si troverà spesso a passare per lo store e magari i più fortunati riusciranno a conquistare foto, autografi e momenti insieme a una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana.