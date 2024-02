Sanremo 2024, Geolier apre la 'sua' pizzeria pop up nel cuore di piazza Bresca (Foto)

In occasione del Festival, Geolier ha aperto la 'sua' pizzeria pop up in piazza Bresca, nel cuore della Città dei Fiori. Si tratta, nella realtà della pizzeria 'Al 61', che sta collaborando con l'artista.

Le pizze sul menù celebrano Napoli, città natale dell’artista, e non poteva ovviamente mancare quella “I p’ me, tu p’ te”, in omaggio al titolo del brano in gara.

E non solo: proprio fuori dal locale uno stand in pieno stile napoletano offre caffé e cioccolatini ai fortunati avventori che riescono a estrarre il numero 32 dalla tradizionale smorfia, facendo accalcare fan e curiosi.