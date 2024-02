Sanremo 2024, Dargen D'Amico inaugura "Edicola Dargen", uno spazio dove parlare di migrazioni

Ha inaugurato questa mattina ‘Edicola Dargen - Incontri sull’Onda Alta’, il punto di ritrovo creato da Dargen D’Amico, in gara alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Una vera e propria edicola, situata in piazza Muccioli 16, che resterà aperta fino al prossimo 10 febbraio e ospiterà talk e incontri dedicati al tema delle migrazioni, al centro del brano proposto dall’artista e intitolato ‘Onda Alta’.

Un fitto programma vedrà diversi ospiti alternarsi davanti ai microfoni di Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon per approfondire le tematiche legate al fenomeno migratorio e alla sua gestione da parte dei governi europei.

Ma non solo: l’indole giocosa con cui Dargen D’Amico è diventato noto al grande pubblico lo accompagna anche in questa nuova edizione: legato al suo brano in gara c’è anche un fumetto a puntate realizzato dal noto fumettista e illustratore Daniel Cuello che verrà distribuito gratuitamente ogni giorno (fino al 10 febbraio) all’Edicola a partire dalle 10 del mattino, per un totale di dieci pagine.

Durante la mattinata l’artista ha regalato fiori e firmato autografi ai primi avventori, prestandosi a saluti con fan e stampa, salutando anche i lettori della nostra testata.

Il programma delle iniziative all’Edicola Dargen

Martedì 6 febbraio alle ore 18:30: “Se basta un titolo” con il giornalista, fotografo e podcaster Valerio Nicolosi

Mercoledì 7 febbraio alle ore 19:00: “Siamo più dei salvagenti sulla barca” con Cecilia Strada di Resq Onlus

di Resq Onlus Giovedì 8 febbraio alle ore 18:30: “Per sentirti vivo”. Dargen D’Amico si esibirà con la BabelNova Orchesta in un omaggio a Ennio Morricone

in un omaggio a Ennio Morricone Venerdì 9 febbraio alle ore 18:30: “Sta arrivando l’onda alta” con il regista Olmo Parenti e Alessandro Porro , soccorritore SOS Mediterranee

, soccorritore SOS Mediterranee Sabato 10 febbraio alle ore 18:30: “Se la guerra è dei bambini” con la giornalista geopolitica Leila Belhadj Mohamed

Ma non solo. Sui social di Dargen D’Amico è stata lanciata una simpatica caccia al tesoro, in collaborazione con Lego: ogni giorno a partire da oggi e fino al 9 febbraio in giro per Sanremo verrà nascosto un pupazzetto in formato mini di D’Amico, realizzato proprio con i celebri mattoncini. Alcuni indizi per trovarlo saranno lasciati nelle stories dell’artista: i fortunati potranno andare all’Edicola per ritirare una sorpresa.