Grande festa a Vallecrosia, comunità riunita per ricordare Don Bosco (Foto)

Comunità riunita per la festa di Don Bosco a Vallecrosia. Tante persone nella giornata di sabato si sono recate ai Salesiani Don Bosco per partecipare ai momenti di preghiera, tornei, giochi e occasioni di convivialità per festeggiare San Giovanni Bosco, patrono di giovani, educatori e studenti e fondatore dei Salesiani.

La giornata è iniziata con un torneo di calcio, proposto in collaborazione con la Polisportiva Vallecrosia Academy. Una chiesa gremita ha accolto l'ordinazione presbiterale di tre nuovi sacerdoti: don Gentian Sema, don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey. Alla solenne celebrazione ha preso parte anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, che ha svolto l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

Nel pomeriggio, invece, è stato proposto un torneo di Beyblade X a cura di X-Treme Hornets. I partecipanti si sono divertiti e hanno potuto vincere i numerosi premi in palio, in arrivo direttamente dal Giappone, luogo di nascita del gioco. Piccoli e grandi si sono, inoltre, messi alla prova con i giochi organizzati in cortile e si sono divertiti con l'animazione proposta fino alla celebrazione della santa messa alla presenza di autorità civili, locali e regionali, di associazioni e dei cittadini. Infine, è stata organizzata una pizza solidale.

"Una giornata storica per Vallecrosia e per la nostra comunità" - dice l'Amministrazione comunale - "Nel 150º anniversario della presenza salesiana a Vallecrosia, abbiamo avuto l’onore di ospitare, nella parrocchia di Maria Ausiliatrice, la solenne ordinazione presbiterale di don Gentian Sema, don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey. Una celebrazione intensa e toccante, presieduta dal vescovo Antonio Suetta con la straordinaria presenza del cardinale Angelo Bagnasco, che ha reso questo momento ancora più speciale. La comunità di Vallecrosia si è poi riunita con profonda partecipazione per la santa messa solenne serale presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice. Un momento di fede e memoria condivisa per rendere omaggio a un’opera educativa e spirituale che, dal 1876, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per generazioni di giovani e famiglie del nostro territorio. Vallecrosia, città che da 150 anni vive il carisma e l’educazione di Don Bosco, si conferma così luogo di vocazioni, speranza e fede profonda. Un grazie sentito va alla famiglia Salesiana, ai nostri sacerdoti, ai tanti giovani presenti e a tutta la comunità che ha condiviso questo dono spirituale. In un tempo che ha bisogno di radici e visione, Vallecrosia continua ad essere culla di valori e futuro".