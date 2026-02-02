L'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International celebra il Giorno della memoria (Foto)

L'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International celebra il giorno della memoria proponendo un incontro con Kety Rousso e Katalin Kalman. Le ospiti con i loro racconti hanno emozionato il numeroso pubblico presente.
"Entrambe figlie della Shoah, la mamma della Kety abitava a Rodi con la famiglia mentre la mamma di Katalin in Ungheria. Due Stati diversi ma con lo stesso triste destino" - sottolinea l'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International - "Entrambe sono state deportate in campi diversi, sono sopravvissute sopportando indicibili sofferenze".
L'evento, presentato da Maurizio Di Maggio, speaker di Radio Montecarlo, con grande professionalità, è stato accompagnato dalla musica della violoncellista Netanel Cipriani.