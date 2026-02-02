 / Eventi

Eventi | 02 febbraio 2026, 10:21

L'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International celebra il Giorno della memoria (Foto)

Organizza un incontro, molto partecipato, con Kety Rousso e Katalin Kalman

L'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International celebra il giorno della memoria proponendo un incontro con Kety Rousso e Katalin Kalman. Le ospiti con i loro racconti hanno emozionato il numeroso pubblico presente.

"Entrambe figlie della Shoah, la mamma della Kety abitava a Rodi con la famiglia mentre la mamma di Katalin in Ungheria. Due Stati diversi ma con lo stesso triste destino" - sottolinea l'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International - "Entrambe sono state deportate in campi diversi, sono sopravvissute sopportando indicibili sofferenze".

L'evento, presentato da Maurizio Di Maggio, speaker di Radio Montecarlo, con grande professionalità, è stato accompagnato dalla musica della violoncellista Netanel Cipriani.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium