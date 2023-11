Ventimiglia, al via “Le Delizie delle Meraviglie”: taglio del nastro in via Ruffini (Foto e video)

Taglio del nastro in via Ruffini a Ventimiglia per la prima edizione della manifestazione “Le Delizie delle Meraviglie” che vuole ridare un ruolo centrale alla città di confine nel comprensorio della Val Roya. Erano presenti il sindaco Flavio Di Muro e la sua Amministrazione, l'assessore regionale Augusto Sartori, il consigliere regionale Veronica Russo, la dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri, cittadini, associazioni locali e autorità civili e militari.

Il comune di Ventimiglia ha, infatti, aderito all’avviso pubblico regionale a valere sulle risorse F.U.N.T. del Ministero del Turismo dando vita a un’occasione di sinergia tra enti a livello transfrontaliero anche per discutere di problemi contingenti, come quelli infrastrutturali ed opportunità di sviluppo per i territori.

Durante la serata è stata inaugurata anche la mostra d’arte “Le Delizie delle Meraviglie ‘Lele’ Luzzati e il Corsaro di Ventimiglia” presso la Galleria Sant’Agostino in via Ruffini a cura dell’associazione Pro Loco e Fabio Falone. Si sono svolti, inoltre, l'evento enogastronomico “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali a cura di Decantico di Marco Gallo e “L’aperiPisciadela”, degustazione gratuita della pisciadela De.Co. offerta dall’associazione Circolo della Castagnola con la collaborazione dell’associazione Spes. La serata è stata allietata dall’esibizione del complesso musicale “Enought Project”.

La manifestazione proseguirà anche domani e dopodomani. Sabato dalle 10 in via Ruffini si potranno, infatti, trovare stand di promozione e degustazione prodotti tipici dei comuni aderenti mentre dalle 15 vi saranno un laboratorio minicorso pratico per i bambini dal titolo “Mani in pasta” preparazione di “pisciadela” e “castagnole” e, a seguire, una merenda gratuita con la “Torta di Lurè” a cura delle associazioni Circolo della Castagnola, Pro Loco e Spes. Alle 18 tornerà l'evento enogastronomico “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali, fino alle 22 a cura di Decantico di Marco Gallo. La serata sarà allietata dall’esibizione del complesso musicale “The Cube”. Sempre sabato ma in via Aprosio dalle 10 vi saranno stand di promozione turistica a cura dei comuni aderenti ed esposizione di prodotti di artigianato tipico e prodotti del territorio mentre alle 15 presso il Teatro Comunale si terranno la presentazione del libro “In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia” a cura degli autori Danila Allaria e Ivano Ferrando e l'inaugurazione della mostra-evento sull’onorevole Giuseppe Biancheri e la “sua” ferrovia dal titolo “La ferrovia della Val Roja - Le chemin de fer de Monsieur Biancheri”, esposizione di stampe, foto, documenti dell’epoca, plastici e modellini di treni, e dalla stazione ferroviaria fino al Teatro di via Aprosio percorso a tappe che riproduce le fermate della “Ferrovia delle Meraviglie” a cura dell’associazione AGB Giuseppe Biancheri. Alle 17 andrà in scena il concerto itinerante eseguito dalla “Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia” in via Aprosio, via Ruffini e ritorno in via Aprosio. Alle 18.30, presso il Teatro Comunale, verrà proposto un convegno dal titolo “Vivere al Confine: i rapporti transfrontalieri dopo il patto del Quirinale” alla presenza dei sindaci dei comuni aderenti ed associazioni del territorio. Dalle 20 alle 20.45, infine, vi sarà un breve concerto del “Coro Polifonico Città di Ventimiglia” presso il Teatro Comunale.

Domenica, invece, in via Ruffini dalle 9.30 vi sarà “A Ventimiglia il buongiorno inizia con una Castagnola De.Co. e un buon caffè”: degustazione gratuita di castagnole De.Co. e caffè offerto dalla Ditta “Coffeell - quality coffee experience” di Fulvio Manuello, fino ad esaurimento scorte, a cura del Circolo della Castagnola. Dalle 10 si potranno trovare esposizione, degustazione e vendita prodotti tipici del territorio. Dalle 11 prenderà il via l'evento enogastronomico: “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali, a cura di Decantico di Marco Gallo. Dalle 14.30 alle 16 andrà in scena lo spettacolo itinerante della “Banda Città di Ventimiglia” drumline. Sempre domenica ma in via Aprosio dalle 10 saranno aperti gli stand istituzionali di promozione turistica e prodotti artigianali e tipici del territorio dei Comuni aderenti. Dalle 11 alle 11.20 vi sarà l'esibizione del “Gruppo sbandieranti Spes”. Dalle 15.30 alle 16 è prevista la chiusura della manifestazione.

Alla manifestazione hanno aderito i comuni di Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell’Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque, il comune di Mentone, la C.A.R.F. e la Region Sud.