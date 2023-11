Ventimiglia ospita il convegno “Vivere al confine: i rapporti transfrontalieri dopo il patto del Quirinale” (Foto e video)

Viabilità, trasporti, turismo, economia, sanità e cultura sono alcuni dei temi trattati durante il convegno dal titolo “Vivere al Confine: i rapporti transfrontalieri dopo il patto del Quirinale" andato in scena in serata al teatro comunale di Ventimiglia tra i sindaci della val Roya, sia italiani che francesi. Sono intervenuti il sindaco della città di confine Flavio Di Muro, il sindaco di Mentone Yves Juhel, il consigliere della regione Paca Boetti Forestier, il sindaco di Tenda Jean-Pierre Vassallo, il consigliere comunale di Limone Piemonte Nicolò Musso, il professor Robert Botteghi dell'università di Nizza, il consigliere regionale Mabel Riolfo, il console generale d'Italia a Nizza Emilio Lolli e il presidente della Camera di Commercio “Riviere di Liguria" Enrico Lupi alla presenza dei cittadini, di associazioni del territorio, di autorità civili, locali e provinciali, e militari.

E' stata un'occasione di confronto sulle possibili ripercussioni del patto di Quirinale per le città di confine. "Ventimiglia vuole sviluppare nuove sinergie in un contesto italo-francese" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "E' un momento di riflessione con tanti ospiti importanti per parlate del patto del Quirinale e soprattutto delle ricadute concrete che questo accordo bilaterale italo-francese può avere sul nostro territorio transfrontaliero".

Durante l'incontro è stato proiettato un videomessaggio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. L'incontro fa parte di una serie di iniziative che si svolgeranno in città nell'ambito dell'evento "Le Delizie delle Meraviglie". Si è svolto, poi, un breve concerto del Coro Polifonico Città di Ventimiglia che ha intonato gli inni nazionali italiano e francese. La serata si è conclusa con un ricco rinfresco.