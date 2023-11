Ventimiglia, un successo la prima edizione di “Le Delizie delle Meraviglie” (Foto e video)

Tante persone hanno preso parte alla prima edizione di “Le Delizie delle Meraviglie”, una tre giorni di degustazioni enogastronomiche ed animazioni nell'area pedonale di Ventimiglia. In via Ruffini, questa mattina, per l'ultima giornata della manifestazione, è andata in scena “A Ventimiglia il buongiorno inizia con una Castagnola De.Co. e un buon caffè”, una degustazione gratuita di castagnole De.Co., a cura del Circolo della Castagnola, e caffè offerto dalla ditta “Coffeell - quality coffee experience” di Fulvio Manuello.

I presenti hanno potuto trovare stand di prodotti tipici e artigianali del territorio dei comuni aderenti alla manifestazione e ammirare l'esibizione del “Gruppo sbandieranti Spes”. Ha, in seguito, preso il via l'evento enogastronomico: “L’enoteca delle Meraviglie”, degustazione a pagamento di vini abbinati ai prodotti tipici locali, a cura di Decantico di Marco Gallo. Nel pomeriggio, invece, è andato in scena lo spettacolo itinerante della “Banda Città di Ventimiglia” drumline.

Alla manifestazione, che si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dell'associazione nazionale carabinieri e della protezione civile, hanno aderito i comuni di Airole, Olivetta, Cuneo, Borgo San Dalmazzo, i comuni dell’Unione Montana Alpi Marittime con Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione ed Entracque, il comune di Mentone, la C.A.R.F. e la Region Sud. Soddisfatti tutti i partecipanti, sia italiani che francesi, che sperano già in una nuova edizione.