Frontalieri a Monaco, Parodi: "A Ventimiglia un incontro sulla pensione complementare" (Video)

"Dopo il successo della prima edizione di 'Le Delizie delle Meraviglie', Ventimiglia ospiterà, il 4 dicembre al teatro comunale, un'altra grande manifestazione alla quale parteciperà anche il Principato di Monaco" - annuncia il consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Parodi.

Il 4 dicembre al teatro comunale della città di confine verrà, infatti, proposto un incontro sulla pensione complementare. "Sarà un'occasione per parlare della pensione complementare a Monaco, che partirà dal 1° gennaio" - svela Parodi - "Verrà spiegato quello che si dovrà fare per presentare le domande e ottenere i soldi".

Sarà un'occasione anche per parlare di altri temi importanti. "Si parlerà pure del bonus fiscale, che aumenta per i lavoratori frontalieri, e della possibilità di avere le visite specialistiche e le cure sanitarie nel Principato di Monaco per tutti i cittadini, frontalieri e non" - fa sapere Parodi - "L'evento sarà organizzato dal comune di Ventimiglia, dalla Regione Liguria e dall'associazione Frontalieri Autonomi Intemeli".