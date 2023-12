Ventimiglia ospita il terzo forum sui lavoratori e pensionati frontalieri (Foto)

Verrà organizzato lunedì 4 dicembre alle 17.30 presso il teatro comunale di Ventimiglia il terzo forum sui lavoratori e pensionati frontalieri.

"L'oggetto dell'incontro sarà la nuova pensione complementare a Monaco con tutte le informazioni di come percepirla, cosa comporta e i vantaggi per chi si appresta andare in pensione e per chi lo è già" - fa sapere il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi - "Si parlerà anche dell'aumento del bonus fiscale, per i lavoratori, a 10.000 euro, che partirà dal 2024 e della sanità nel principato di Monaco".