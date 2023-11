Italo Calvino e 'violenza in genere' al centro degli eventi della Fidapa Ventimiglia Porta d’Italia (Foto)

Venerdì sera le socie si sono riunite, presso il bar pizzeria Vesuvio 2 a Ventimiglia, per discutere e decidere quando saranno e su cosa verteranno i prossimi appuntamenti. E' stata una serata conviviale e piacevole durante la quale è stato deciso che il primo evento sarà il 18 novembre e sarà incentrato sulla figura di Italo Calvino in occasione dei 100 anni dalla nascita. Il successivo appuntamento verrà, invece, proposto il 6 dicembre e sarà sulla 'violenza in genere'. Entrambi si terranno alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia.

"Il prossimo evento in programma sarà 'Italo Calvino cantore del Ponente Ligure' il 18 novembre. Interverranno per l'occasione Francesco De Nicola, Donatella Alfonso, Luca Fucini ed Alessandra Chiappori. Vi saranno anche letture di Aldina Gilardi. Seguirà un momento di convivialità con aperitivo. Il 6 dicembre, invece, vi sarà un evento sulla 'Violenza in genere'"- svelano le socie - "Stiamo, inoltre, elaborando una piéce teatrale sulla violenza di genere scritta dal dottor Riotto, recentemente scomparso, che si terrà al teatro comunale di Ventimiglia".