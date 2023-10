A Bordighera il passaggio di consegne della Fidapa “Ventimiglia Porta d’Italia” (Foto)

Passaggio di consegne alla Fidapa, distretto nord ovest della sezione di Ventimiglia. La cerimonia si è svolta, ieri sera, al Grand Hotel del Mare a Bordighera alla presenza di tutte le socie.

Una serata conviviale e piacevole durante la quale è stata annunciata la nuova presidente della sezione “Ventimiglia Porta d’Italia” della Fidapa, acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, appartenente al circuito internazionale BPW- Business and Professional Women: Ingrid Biancardi.

Nel corso della splendida cena sono stati, inoltre, presentati i progetti e le attività che l'associazione svilupperà e svolgerà durante il biennio 2023-2025.

Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che non ha scopo di lucro e persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. L’associazione italiana è divisa in sette distretti comprendenti in tutto circa 300 sezioni e 11mila socie. La sezione ventimigliese copre il territorio compreso tra Ventimiglia e Ospedaletti.