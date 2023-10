Disperso alla foce del Nervia, sospese le ricerche in mare tra Ventimiglia e Camporosso: riprenderanno sabato mattina (Foto e video)

Sono al momento sospese le ricerche in mare tra Ventimiglia e Camporosso della persona che in serata era risultata dispersa alla foce del Nervia.

Secondo alcuni testimoni, che hanno allertato subito i soccorsi, un ragazzo, probabilmente un migrante, si sarebbe tolto le scarpe per attraversare la foce del torrente, nonostante i divieti, ma le onde lo avrebbero trascinato via spingendolo verso Vallecrosia e poi è scomparso. Sono iniziate così le ricerche alla foce del torrente che si trova tra Camporosso e Ventimiglia.

Subito due volontari dell'Oasi del Nervia con binocoli e cannocchiali hanno cercato di avvistare il disperso tra le onde in attesa dell'arrivo sul posto dei vigli del fuoco del distaccamento di Ventimiglia suppostati dagli specialisti del nucleo Soccorso Acquatico, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, dei sommozzatori provenienti da Genova, della polizia e dei carabinieri. Al tramonto è intervenuta pure una motobarca della capitaneria di porto per eseguire ricerche in superficie. Si è poi alzato in volo anche l'elicottero della Guardia Costiera che con la telecamera termica ha cercato di rintracciare il ragazzo ma alla fine è rientrato senza averlo trovato.

A causa del maltempo è aumentata la quantità d'acqua presente nell'alveo del torrente e con le forti raffiche di vento e le alte onde è stato difficile capire dove la corrente possa aver trascinato via la persona. Le ricerche, sia sulla spiaggia che in mare, sono proseguite fino a tardi serata ma il buio, il vento e la mareggiata non hanno contribuito a ritrovarlo. Le ricerche in mare dell'elicottero e della Capitaneria di porto sono state momentaneamente sospese, riprenderanno domani mattina all'alba, ma i vigili del fuoco resteranno sul posto, in presidio, e monitoreranno il mare per tutta la notte. Si attende, infatti, l'arrivo dell'Ucl (Unità Comando Locale) e del commando logistica. Domani mattina entreranno in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori.