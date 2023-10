Bordighera: trovato corpo senza vita sulla spiaggia, forse è il migrante disperso in mare a Camporosso (Foto)

È stato trovato in tarda serata, sulla spiaggia di Bordighera, nei pressi del Saalino Beach Bar, vicino al Kursaal, il corpo di un uomo senza vita. Non si conoscono le generalità della persona deceduta ma non si esclude, però, che possa essere il migrante dato per disperso venerdì sera dopo essere stato trascinato via dalle onde della mareggiata mentre cercava di attraversare la foce del torrente Nervia.

Alcuni passanti, dalla passeggiata a mare, hanno avvistato il corpo sulla spiaggia della città delle palme e così hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera, i carabinieri di Bordighera e di Vallecrosia, il personale del 118, un'ambulanza, la polizia, i vigili del fuoco e le onoranze funebri. Probabilmente verrà eseguita un'autopsia per riuscire a capire l'identità della vittima, solo allora si potrà avere la conferma che si tratta, purtroppo, dell'ennesimo caso di un migrante che annega in mare.