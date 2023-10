Bordighera: cadavere ritrovato sulla spiaggia, è di un giovane di circa 20 anni ma non ha un'identità

E’ di un giovane tra i 18 e i 20 anni il cadavere ritrovato ieri sera sulla spiaggia di Bordighera e che è stato ricomposto all’obitorio. Messo a disposizione della magistratura, al momento il corpo non è ancora certo che possa essere attribuibile all’uomo visto finire tra i marosi, venerdì nel tardo pomeriggio, sul Nervia.

E non sarà facile associarlo, visto che la segnalazione fatta venerdì non garantiva un preciso identikit del disperso. E’ molto probabile che si tratti di lui ma non c’è ancora certezza. Per ora le ricerche proseguono anche se non sarà facile arrivare ad un eventuale nuovo ritrovamento.