Foce del Nervia: riprese le ricerche del migrante disperso, scarse le speranze di trovarlo in vita

Sono riprese alle prime luci dell’alba, dopo la sospensione di ieri sera, le ricerche in mare tra Ventimiglia e Camporosso del disperso da ieri alla foce del Nervia. I tentativi per ritrovare il giovane, presumibilmente un migrante che si era avventurato per attraversare il torrente nonostante il forte vento ed il mare agitato, sono stati sospesi nella tarda serata di ieri.

Questa mattina sono riprese le ricerche, anche se non sarà semplice ritrovarlo, viste le condizioni del mare per tutta la notte. L’allarme è stato dato poco prima delle 18, da alcuni passanti che hanno visto il giovane inghiottito dalle acque. Sul posto sono intervenuti due volontari dell'Oasi del Nervia con binocoli e cannocchiali, che hanno cercato di avvistare il disperso tra le onde in attesa dell'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Ventimiglia supportati dagli specialisti del nucleo Soccorso Acquatico, della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, dei sommozzatori provenienti da Genova, della polizia e dei carabinieri.

Al tramonto è intervenuta pure una motobarca della capitaneria di porto per eseguire ricerche in superficie. Si è poi alzato in volo anche l'elicottero della Guardia Costiera che con la telecamera termica ha cercato di rintracciare il ragazzo ma alla fine è rientrato senza averlo trovato.

A causa del maltempo è aumentata la quantità d'acqua presente nell'alveo del torrente e con le forti raffiche di vento e le alte onde è stato difficile capire dove la corrente possa aver trascinato via la persona. Le ricerche sono riprese questa mattina, dopo che i vigili del fuoco sono rimasti sul posto, in presidio per tutta la notte. Questa mattina torneranno in azione anche l'elicottero dei vigili del fuoco e i sommozzatori.