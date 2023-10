Mareggiata a Ventimiglia, migranti troppo vicini alla foce del Roya: allontanati (Foto)

Alcuni migranti erano troppo vicini alla foce del fiume Roya a Ventimiglia ad ammirare le onde del mare alimentate dal vento e così sono stati allontanati dai volontari della Protezione Civile e A.I.B. di Ventimiglia per evitare che venissero trascinati via dalla mareggiata. E' successo nel pomeriggio di oggi nella città di confine.

I migranti, principalmente uomini, appena la pioggia è terminata ed è uscito un po' di sole sono usciti dai loro 'ripari di fortuna' in cui si erano rifugiati durante l'allerta meteo e si sono raggruppati, in piedi o seduti, in spiaggia alla foce del fiume Roya ad ammirare i cavalloni delle onde rischiando così, inconsciamente, la propria vita. Sono così stati gentilmente allontanati dai volontari della Protezione civile ventimigliese per scongiurare una possibile disgrazia.

Non riuscendo a passare la frontiera a causa dei controlli intensificati e dei respingimenti da parte dei francesi, sia a Ponte San Ludovico che a Ponte San Luigi, i migranti non possono far altro che accamparsi lungo le vie e i marciapiedi della città di confine. Per garantire maggiore sicurezza in città continuano i presidi e i controlli delle forze dell'ordine nelle zone maggiormente frequentate dai migranti.