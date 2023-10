Mareggiata a Ventimiglia: nonostante i 'colpi' delle onde è salva la passeggiata a sbalzo (Foto e video)

Tronchi di legno, rami e rifiuti sono stati portati sulla spiaggia di Ventimiglia dalla mareggiata di ieri. Le alte onde si sono 'mangiate' la spiaggia raggiungendo gli stabilimenti balneari e la passeggiata mare a sbalzo sul Lungomare Varaldo che, fortunatamente, si è salvata.

Ha funzionato, perciò, la soluzione temporanea proposta dall’assessore al demanio Adriano Catalano, in attesa della realizzazione del reef a protezione dell’opera. Il posizionamento di grandi massi sotto alla passeggiata a mare a sbalzo ha spezzato l’onda e così le assi non si sono ribaltate. Sulla passeggiata e sulla ciclabile, però, oltre all'acqua, sono giunte pietre e sabbia.

Gli 80 millimetri di pioggia precipitati su Ventimiglia hanno innalzato il livello dell'acqua nel fiume Roya mentre il vento, che ha raggiunto i 34,92 km/h, ha incrementato la mareggiata.

"È terminata l'allerta e la nostra città ha superato questa emergenza annunciata. I danni del maltempo sono lievi, quasi tutti già riparati o in procinto di esserlo" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "La sistemazione della foce del Roya e i massi sotto la ciclabile sono le ultime azioni che abbiamo voluto intraprendere per prevenire pericoli per la sicurezza e danni ingenti. Credo siano state decisioni necessarie e utili. Ringrazio per la preziosa collaborazione gli assessori, i consiglieri, l’ufficio tecnico comunale, il corpo di polizia locale, la Protezione civile e l’associazione nazionale carabinieri. Ringrazio, infine, i ventimigliesi che, come sempre, hanno rispettato le prescrizioni e le misure di auto protezione".