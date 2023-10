Mareggiata a Bordighera, le onde raggiungono la passeggiata e gli stabilimenti balneari (Foto e video)

Pioggia, vento e mareggiata si abbattono su Bordighera. La perturbazione prevista ha creato alcuni disagi nella città delle palme: tombini e alcuni sottopassaggi per raggiungere il mare sono allagati. I torrenti sono ovviamente saliti di livello, ma, al momento, non destano particolare preoccupazione.

Le alte onde hanno, invece, raggiunto la passeggiata e gli stabilimenti balneari, i più colpiti sono quelli che si trovano sul lungomare Argentina, mentre quelli dopo il depuratore, a ponente della città, al momento sono salvi grazie alle barriere di terra, sabbia e pietra che ieri sono state realizzate dalle ruspe. "Per fortuna il mare non è arrivato" - raccontano dai Bagni Vernier - "Però l'acqua piovana non drena nei tombini e così ha creato un'enorme pozzanghera, la cui acqua sta filtrando nel locale".

Gli stabilimenti balneari che per ora non hanno avuto danni sono però preoccupati per il forte vento di burrasca con raffiche di oltre 80-90 km/h, previste sulla costa, che potrebbero incrementare ulteriormente la mareggiata. La situazione è costantemente monitorata dalla polizia locale.