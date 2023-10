Ventimiglia, prevista mareggiata: ruspe al lavoro per difendere la passeggiata a sbalzo (Foto e video)

Grossi massi sono stati posizionati sotto la passeggiata mare a sbalzo sul Lungomare Varaldo a Ventimiglia per difenderla da un previsto peggioramento delle condizioni meteo e da una possibile forte mareggiata.

Da questa mattina, su indicazione dell’assessore al demanio Adriano Catalano, diverse ruspe stanno, infatti, posizionando, lungo tutta la passeggiata, grandi massi per spezzare l’onda ed evitare il ribaltamento sulle assi, come si era verificato durante l'ultima grossa mareggiata.

Invece di usare una protezione in sabbia e pietre, che è risultata inefficace ed insufficiente di fronte all’impatto del mare in quel tratto di costa, l'amministrazione Di Muro ha preferito posare in loco grandi massi. Si tratta, comunque, di una soluzione temporanea in attesa della realizzazione del reef a protezione dell’opera.