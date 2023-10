Ventimiglia: migrante in pericolo sul Roya sotto il ponte dell'autostrada, soccorso dai Vigili del Fuoco (Foto)

Un migrante è stato soccorso, poco dopo le 12.30 sul Roya, sotto il ponte dell’autostrada nella zona di Roverino a Ventimiglia.

Non si conoscono ancora i particolari della vicenda, che ha visto l’extracomunitario in pericolo, in una zona dove si era rifugiato dalla forte pioggia, ma che è stato sorpreso dall’innalzamento del fiume.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si sono calati dal ponte ed hanno salvato il migrante, che aveva trovato un bivacco di fortuna. Presenti anche le forze dell’ordine.