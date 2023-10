Allerta meteo e motor show, protezione civile di Ventimiglia in prima linea (Foto)

La Protezione civile e Aib di Ventimiglia in prima linea durante l'allerta meteo e la manifestazione benefica motor show ai giardini della città di confine. Il vicesindaco Marco Agosta desidera, perciò, ringraziare pubblicamente la squadra e i volontari per il loro impegno e il lavoro svolto.

Durante l'allerta meteo arancione la Protezione civile ha monitorato costantemente la situazione. "Nei giorni scorsi la nostra città ha dovuto far fronte allo stato di allerta arancione, per fortuna non sono stati registrati danni, devo oggi, quindi, ringraziare la protezione civile di Ventimiglia e tutti i volontari che con il loro impegno e con il loro lavoro hanno permesso di affrontare l'emergenza nel modo giusto monitorando con attenzione la situazione e rimanendo vigili e disponibili" - dice il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "L'allerta ha messo alla prova la nostra squadra che ha dimostrato di essere un gruppo compatto e preparato".

La squadra si è anche occupata della messa in sicurezza del 3° motor show, manifestazione motoristica a scopo benefico andata in scena ieri nel quadrilatero intorno ai giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia. "Ringrazio, inoltre, tutti loro per la messa in sicurezza e il sostegno alla manifestazione 'motor show 2023', evento benefico svoltosi domenica" - sottolinea Agosta - "Grazie a tutti i volontari, grazie al vice comandante della polizia locale Sandro Villano, al capo squadra Riccardo Pallanca che stanno costruendo un ottimo team valorizzando tutti i volontari che con passione ed entusiasmo ci offrono un supporto fondamentale per la città".