Ventimiglia, Forza Italia: "Proteggere la passeggiata a sbalzo di Scullino è costato oltre un milione di euro"

"Quanto denaro pubblico dovrà ancora spendere questa amministrazione per proteggere la passeggiata a sbalzo fortemente voluta dall'ex sindaco Scullino? Quanto peserà la sua 'creatura' sui prossimi bilanci? E ancora, il prossimo tratto che verrà ultimato da qui a poco avrà necessità anch'esso di ulteriore protezione....? Quest'Amministrazione, con l'ausilio di Forza Italia , è intervenuta tempestivamente per mettere in sicurezza un'opera da noi sempre criticata per la sua fragilità oltreché per i costi; nonostante ciò abbiamo contribuito fattivamente affinché si trovassero materiali, mezzi e maestranze per metterla in sicurezza" - commenta il direttivo cittadino di Forza Italia parlando della passeggiata a sbalzo di Ventimiglia.

"Un'opera scellerata, illogica e ormai venuta a costare per la realizzazione 1,5 milioni di euro, per un intervento di ripascimento 10.000,00 euro circa, per due interventi per il ripristino della ciclabile stessa devastata dalla mareggiata del gennaio 2023 117.000,00 euro e per tre interventi dello scorso venerdì a protezione per allerta meteo 23.000,00 euro: per un totale generale ad oggi stimato intorno ai 1.650.000,00 milioni di euro" - sottolinea Forza Italia.

"Chi dovrebbe pagare per tutte queste opere in più per la difesa ed il ripristino? L'erario pubblico o chi l'ha promossa pur sapendo delle sue criticità?" - conclude - "Come suol dirsi, hanno iniziato costruendo una casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta! Questo è stato il frutto dell'amministrazione del fare".