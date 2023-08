Fondi PNRR, Sanremo fa l’en plein a quota 45 milioni: approvati tutti i progetti

Lavori per quasi 45 milioni di euro, tutti i progetti esecutivi approvati, alcuni già appaltati altri pronti per essere affidati in autunno. Sanremo, grazie anche alla collaborazione con Regione Liguria, ha sfruttato a pieno l’occasione dei fondi PNRR per trasformare la città in un cantiere e mettere mano a situazioni che da anni richiedevano interventi.

L’amministrazione del sindaco Alberto Biancheri ha concentrato gli ultimi 18 mesi di lavoro sulla gestione dei fondi che consentiranno alla città di allestire lavori impossibili da finanziare in altro modo. Come detto, alcuni sono già stati appaltati e altri sono già partiti come, per esempio, la sistemazione del campo di calcio a Pian di Poma.

Tra i progetti più importanti c’è il quarto lotto del Mercato dei Fiori, la ristrutturazione di villa Mercede e la messa in sicurezza della collina e della strada a La Vesca (intervento da 10 milioni di euro tra Comune, Regione e Anas).

Poi le nuove scuole e asili nido (circa 6 milioni di euro), la cittadella dello sport a Pian di Poma (3 milioni di euro), il sociale e l’ambiente con le nuove isole ecologiche di Amaie Energia.

Nella Pigna, infine, arriveranno 13 milioni di euro grazie al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) che consentirà al centro storico di rifarsi il look e diventare finalmente quell’eccellenza culturale e turistica che merita di essere.

Sanremo è a un punto di svolta, nei prossimi mesi diventerà una città-cantiere. Entro l’autunno anche gli altri progetti non ancora affidati saranno realtà e si andranno ad aggiungere agli altri maxi interventi come il parcheggio interrato di piazza Eroi, il restyling di porto vecchio e il palazzetto dello sport con il cantiere pronto a ripartire in autunno.