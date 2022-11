Sanremo: La Vesca, ci siamo. Entro fine anno il via ai lavori, Donzella “Opera storica per risolvere problemi di oltre un secolo fa”

Entro la fine dell’anno prenderanno il via i primi lavori che consentiranno di iniziare a mettere in sicurezza la zona di La Vesca, da oltre un secolo interessata da un continuo movimento franoso. Le conseguenze e i relativi pericoli sono sotto gli occhi di tutti nell’immagine del muro e della strada letteralmente squarciati dai continui movimento del terreno verso il mare. Ne sono prova costante anche le diverse fughe di gas provocate dai movimenti sotterranei che hanno nel tempo spezzato le tubazioni.

La prima fase dei lavori, quella che inizierà entro la fine del 2022, prevede una spesa di 1,6 milioni di euro finanziati grazie anche all’intervento di Regione Liguria. I lavori sono stati affidati oggi a una ditta genovese e prenderanno il via dalle opere di drenaggio del terreno per poi concentrarsi sulla costruzione della scogliera a protezione della costa per moderare il fenomeno dell’erosione marina. In seconda battuta sarà Anas a intervenire per i lavori sui 180 metri di muro di contenimento per una spesa di circa 9 milioni di euro. In totale tra Comune, Anas, Regione Liguria e fondi PNRR a La Vesca saranno in vestiti circa 13 milioni di euro.

“Per noi è un’opera storica, da oltre cent’anni ci sono questi problemi dati dal versante in movimento, una frana attiva con un continuo spostamento verso il mare - commenta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - metteremo in sicurezza l’Aurelia togliendo il semaforo favorendo così anche la viabilità, un’opera importante in una zona che nell’immediato dopoguerra aveva visto il crollo della ferrovia e poi la distruzione del convento. Un progetto che portiamo a compimento grazie al contributo di tutti, anche dei giornali che hanno fatto una importante opera di sensibilizzazione. Nel giro di qualche anno con il sindaco abbiamo sensibilizzato Regione Liguria e Anas, abbiamo costituito un tavolo permanente, abbiamo portato la giunta regionale in consiglio comunale. È stato un lavoro incessante ed è ora motivo di grande soddisfazione”