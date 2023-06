Sanremo: aggiudicati gli appalti per tre scuole grazie ai fondi Pnrr per quasi 5 milioni di euro

Il Comune di Sanremo ha affidato in queste ore una serie di lavori, relativi a tre plessi scolastici.

E’ stato approvato il progetto esecutivo riguardante il progetto di adeguamento sismico, relativo alla scuola dell’infanzia ‘Maria Goretti’ di Sanremo, per un importo di 2.000.000, nell’ambito delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. I lavori sono stati affidati alla ‘MB Geoteams’ di Savona, per un importo complessivo di 1.233.694 ed inizieranno nel mese di luglio per una durata di almeno un anno scolastico.

Proprio per questo sarà necessario trasferire temporaneamente gli alunni della scuola dell’infanzia in altra sede. Proprio per questo sono state individuate delle aule della limitrofa scuola media ‘Dante’ in cui collocare. I lavori sono stati affidati alla Liviani per una spesa di 24.000 euro.

Il nuovo polo dell’infanzia troverà invece casa in via Duca degli Abruzzi. In totale l’importo dei lavori ammonta a 5,6 milioni di euro: 3 milioni per il Borgo e 2,6 per via Duca. La nuova scuola di Borgo Tinasso nascerà sulla struttura inutilizzata dal 1974 con un fabbricato in quattro sezione, antisismico e completamente sicuro, che potrà ospitare 120 bambini su una superficie complessiva di 812 metri quadrati. Il nuovo polo dell’infanzia di via Duca degli Abruzzi, invece, sarà composto da asilo e scuola materna e consentirà al Comune di abbattere le liste d’attesa che negli ultimi anni hanno lasciato centinaia di famiglie in sospeso.