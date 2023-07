Sanremo: Villa Mercede è pronta per il restyling, affidati i lavori da 2,3 milioni di euro

Villa Mercede è pronta per la sua nuova vita come polo culturale per la città. Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno affidato in questi giorni i lavori da 2,3 milioni di euro per il primo lotto di riqualificazione della villa pronta, tra l’altro, a essere anche sede sanremese dell’Università di Imperia. I lavori del primo lotto sono stati finanziati grazie ai fondi ministeriali del bando “Rigenerazione urbana” che l’amministrazione ha ottenuto nel 2021.

In totale sono state 11 le offerte arrivate in Comune. Ad avere la meglio è stata la RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa) composta dalle ditte: “Fiammingo Federico” di Torino, “Eurosistemi” di Bari e “Martino Srl” di Cuneo. La RTI ha offerto un ribasso del 18,52%.

Stando alle norme legate all’aggiudicazione dei fondi, il Comune di Sanremo dovrà terminare l’intervento entro il 31 marzo 2026.

I progetti dell’amministrazione Biancheri per Villa Mercede, però, non si fermano al solo Lotto 1. Nel futuro ne è previsto anche un secondo da 1 milione e 140 mila euro che sarà inserito nella programmazione triennale e previsto a bilancio una volta che saranno reperiti i fondi.