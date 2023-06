Sanremo: rinascita del Mercato dei Fiori, dopo il terzo lotto è già tempo del quarto. Approvato il progetto da 4,7 milioni

Sul piano amministrativo il progetto per la rinascita del Mercato dei Fiori di valle Armea viaggia spedito. A pochi giorni dal via alla gara d’appalto per il terzo lotto, la giunta matuziana ha dato l’ok al progetto definitivo del quarto, quello che consentirà di proseguire con la trasformazione della struttura dando vita al “Flower campus”.

La proposta è quella finanziata dalla Compagnia di San Paolo e che ha un valore complessivo di 4,7 milioni di euro. L’esecutivo del sindaco Alberto Biancheri ha approvato nei giorni scorsi il progetto definitivo, passaggio decisivo per arrivare poi alla pubblicazione della gara.

Il restyling del Mercato dei Fiori è uno dei punti cardine del Biancheri-bis e, non a caso, ha preso il via proprio nel 2019, anno della rielezione per il sindaco più longevo nella storia della città. Da allora quella che fu la struttura simbolo della floricoltura ponentina ha iniziato a riadattarsi ospitando prima le palestre e poi le prime aule di quello che, a tutti gli effetti, è pronto a diventare un campus per centinaia di studenti della provincia.

Oltre alle opere interne, il progetto del Comune prevede anche la sistemazione delle aree attorno al Mercato con particolare attenzione, in futuro, anche al collegamento con la vicina pista ciclabile. L’obiettivo finale sarebbe quello di rendere il campus ancora più ‘green’ consentendo agli studenti di raggiungerlo in bicicletta passando dalla pista ciclopedonale.