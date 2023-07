Vallebona, piazza XX Settembre gremita per la prima serata di "Jazz in Valle" (Foto e video)

A Vallebona, ieri sera, ha preso il via “Jazz in Valle”. Ha aperto la prima edizione della rassegna con la direzione artistica di Umberto Germinale l’Inter Play Jazz Trio.

Tante persone si sono riunite in piazza XX Settembre per ascoltare Marco Moro al sax e al flauto, Adriano Ghirardo alla chitarra e Marco Bottini al basso elettrico. Buona musica animerà il paese anche questa sera e domani. Per la seconda serata andrà in scena 'Intorno a me...jazz', spettacolo musicale-teatrale. Verrà proposto We(St)ory ensemble insieme al Liber Theatrum. Vi sarà, perciò, un mix tra musica e narrazione.

Infine, domani, Rosario Bonaccorso Trio proporrà ‘Viaggiando’. Rosario Bonaccorso al contrabasso, Roberto Taufic alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che sono tre jazzisti che hanno suonato con artisti italiani, europei e americani, condurranno gli ascoltatori in un viaggio nei luoghi del mondo e nei luoghi dell'anima. Nel corso delle serate si possono, inoltre, vedere la mostra fotografica sul jazz, il territorio e i ricordi di Umberto Germinale: JazzLand, una selezione di stampe di luoghi, artisti e personaggi del nostro territorio; JazzOnFilm e JazzMood, proiezioni sul televisore di fotografie scansionate da vecchie pellicole. Due differenti modalità per apprezzare i suoi scatti, due lavori che si intrecciano, uno stampato e uno in digitale.