Al via "Jazz in Valle”: musica, fotografie e narrazione animano Vallebona (Foto)

Vallebona sarà animata da “Jazz in Valle”. La prima edizione della rassegna con la direzione artistica di Umberto Germinale andrà in scena il 27, il 28 e il 29 luglio dalle 21.15 in piazza XX Settembre.

“L’anno scorso a sentire il concerto di Rudy Cervetto c’era anche Umberto Germinale, che ha organizzato per un sacco di anni Jazz sotto le stelle a Ospedaletti. Io, invece, per 17 anni mi sono occupato di Jazz & Blues a Bordighera e così chiacchierando abbiamo deciso di proporre un evento di jazz a Vallebona”- racconta il consigliere comunale Dario Grassano, che ha collaborato all'organizzazione della rassegna - “Abbiamo deciso di chiamare la rassegna Jazz in Valle perché vogliamo portare buona musica in tutta l’entroterra. Il jazz oltre ad essere una passione che condivido da sempre con Germinale è anche un modo per far scoprire il legame che c’è tra il jazz e questo territorio. Già a partire dal secondo dopoguerra il nostro territorio, circoscritto tra la Costa Azzurra e Sanremo, ha avuto rapporti importanti con il jazz, nel 1948 ha avuto luogo la prima edizione del Festival du Jazz di Nizza, ripreso poi, a partire dal 1972 dalla ‘Grande Parade du jazz’ di Nizza, nel 1956 ha preso il via il Festival Internazionale del jazz di Sanremo, nel 1960 è nato ‘Jazz à Juan’, manifestazioni in cui si sono esibiti gli artisti più importanti al mondo di questo genere musicale. Poi ci sono stati eventi a Laigueglia, Bordighera, Ospedaletti e tanti altri. La genesi di questo rapporto tra territorio e jazz, quindi, inizia da lontano e ha prodotto negli anni rassegne grandi e piccole di altissimo livello. Essendoci una tradizione nella zona di Ponente abbiamo deciso di proporre anche a Vallebona una rassegna di jazz che è pure un evento di intrattenimento culturale: musica, immagini, fotografie, narrazione”.

“La prima serata sarà giovedì 27 luglio. Per l'occasione si esibirà l’Inter Play Jazz Trio, composto da Marco Moro al sax e al flauto, Adriano Girardo alla chitarra e Marco Bottini al basso elettrico, con standards time" - svela Grassano - “Venerdì 28 luglio, invece, si terrà 'Intorno a me...jazz', spettacolo musicale-teatrale. Verrà proposto We(St)ory ensemble insieme al Liber Theatrum. Si è partiti da Umberto Germinale che ha pubblicato un libro fotografico con un pochino di storia del jazz nel nostro territorio e con Rudy Cervetto si è costruita la parte musicale mentre con Diego Maragon di Liber Theatrum la parte narrata. Vi sarà, perciò, un mix tra musica e narrazione. Infine, sabato 29 luglio, Rosario Bonaccorso Trio proporrà ‘Viaggiando’. Rosario Bonaccorso al contrabasso, Roberto Taufic alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che sono tre jazzisti che hanno suonato con artisti italiani, europei e americani, condurranno gli ascoltatori in un viaggio nei luoghi del mondo e nei luoghi dell'anima. Nel corso delle tre serate si potranno, inoltre, vedere visioni fotografiche sul jazz, il territorio e i ricordi di Umberto Germinale: JazzLand; JazzOnFilm e JazzMood”.