Vallebona, Inter Play Jazz Trio apre la prima edizione di “Jazz in Valle” (Foto)

A Vallebona prende il via “Jazz in Valle”. La prima edizione della rassegna con la direzione artistica di Umberto Germinale andrà in scena da domani sera dalle 21.15 in piazza XX Settembre. Si esibirà, per l'occasione, l’Inter Play Jazz Trio, composto da Marco Moro al sax e al flauto, Adriano Ghirardo alla chitarra e Marco Bottini al basso elettrico, con standards time.

Buona musica animerà il paese anche il 28 e il 29 luglio. Venerdì prossimo si terrà 'Intorno a me...jazz', spettacolo musicale-teatrale. Verrà proposto We(St)ory ensemble insieme al Liber Theatrum. Vi sarà, perciò, un mix tra musica e narrazione.

Infine, sabato prossimo, Rosario Bonaccorso Trio proporrà ‘Viaggiando’. Rosario Bonaccorso al contrabasso, Roberto Taufic alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica, che sono tre jazzisti che hanno suonato con artisti italiani, europei e americani, condurranno gli ascoltatori in un viaggio nei luoghi del mondo e nei luoghi dell'anima. Nel corso delle tre serate si potranno, inoltre, vedere visioni fotografiche sul jazz, il territorio e i ricordi di Umberto Germinale: JazzLand; JazzOnFilm e JazzMood.