Ventimiglia: scontro tra due scooter in galleria sull'Aurelia al confine, morto un 35enne di Vallebona

E’ purtroppo da registrare come incidente mortale, lo schianto avvenuto ieri sera, poco dopo le 22 all’interno della galleria dei ‘Balzi Rossi’, sulla statale Aurelia vicino al confine tra Italia e Francia. L'uomo che è morto poco dopo il trasporto in ospedale, è un 35enne di Vallebona ed avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con l'altro mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, eseguita dai Carabinieri che hanno rilevato il sinistro, sono due gli scooter che si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Bordighera. Oltre ai soccorsi italiani sono arrivati anche i colleghi dalla vicina Francia.

Le condizioni dei feriti, due uomini, uno italiano e l'altro francese, sono subito risultate molto gravi. È stato anche richiesto l'elisoccorso. Grifo si è alzato in volo da Albenga per raggiungere il punto di atterraggio più vicino, a Bordighera. Uno dei feriti è stato ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'altro è stato portato a Bordighera. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto appena arrivato nel nosocomio di Mentone.

Difficile stabilire l'esatta dinamica che ha portato allo scontro frontale tra i due mezzi. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri. Per alcune ore il traffico in entrambe le direzioni è stato interdetto da Polizia e Carabinieri.