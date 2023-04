Grave incidente stradale a Ventimiglia: scontro tra scooter in galleria, soccorsi in atto (Foto e video)

Incidente stradale a Ventimiglia. Stando a una prima ricostruzione due scooter si sono scontrati nella galleria dei Balzi Rossi, in prossimità del confine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Rossa di Bordighera. Oltre ai soccorsi italiani sono arrivati anche i colleghi dalla vicina Francia.

Le condizioni dei feriti, due uomini, uno italiano e l'altro francese, sono molto gravi. È stato anche richiesto l'elisoccorso. Grifo si è alzato in volo da Albenga per raggiungere il punto di atterraggio più vicino, a Bordighera. Uno dei due coinvolti verrà ricoverato in Italia, probabilmente al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre l'altro sarà portato presso il più vicino ospedale in Francia.

Difficile stabilire l'esatta dinamica che ha portato allo scontro frontale tra i due mezzi. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri. Il traffico in entrambe le direzioni è al momento interdetto dalla Polizia che presidia i varchi della galleria.