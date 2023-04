Muore dopo tragico incidente in scooter al confine, Vallebona dà l'ultimo saluto a Manuel Dani (Foto e video)

La comunità di Vallebona, oggi pomeriggio, ha dato l'ultimo saluto a Manuel Dani, il 35enne morto dopo un tragico incidente in scooter avvenuto, martedì scorso, all’interno della galleria Balzi Rossi a Ventimiglia.

Tante persone, parenti e amici, si sono riunite nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire per partecipare alla santa messa, celebrata dal parroco don Salvatore e da don Luca, e dire addio al giovane che lavorava come cameriere all’Hermitage di Monaco.

“Vogliamo far vibrare la vita che è in te. Nel momento in cui lasciamo il tempo entriamo nell’eterno. Manuel sarà ancora più vicino a voi ma in un'esperienza nuova” - dice don Luca durante l’omelia funebre - “Manuel coltivava amore per ognuno di voi. Era un uomo che sapeva fare del bene, che ha saputo coltivare giorno dopo giorno nella fede e nell'amicizia rendendolo quello che era: un dono per tutti. Il tuo lasciarci è per noi una fatica che si trasforma in dolore perché abbiamo paura di non scorgerti più ma ci stai indicando di non avere paura. Si è fatto l’abbraccio della pace, tante persone sono state consolate da lui con il suo sorriso e la sua forza. Oggi dobbiamo ritrovare tutto questo in noi. Dobbiamo dire: ‘ho ricevuto e adesso faccio anche io’. Il Signore lo ha afferrato e condotto a sé lasciando a noi la forza del suo esserci”.

Manuel viene ricordato, da tutti coloro che l’hanno conosciuto, con affetto per il suo garbo e la sua gentilezza. Si sono uniti al dolore della famiglia anche il sindaco Roberta Guglielmi e l'Amministrazione comunale visto che, in passato, Manuel aveva lavorato anche in comune a Vallebona, come vigile.