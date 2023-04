Ventimiglia: è Manuel Dani il 35enne di Vallebona morto stanotte dopo l'incidente al confine

E’ Manuel Dani, residente a Vallebona ma originario di Vallecrosia, il 35enne morto questa notte a seguito dell’incidente stradale avvenuto all’interno della galleria nei pressi dei Balzi Rossi, a Ventimiglia.

Manuel era in sella a uno scooter e viaggiava in direzione della città di confine, arrivando dalla Francia, visto che lavorava come cameriere a Montecarlo. Aveva lavorato anche in comune a Vallebona, come vigile, mentre suo padre era un gommista ed aveva l’officina di fronte al Don Bosco di Vallecrosia, prima di andare in pensione.

E' gravissimo anche il ferito, l'uomo che viaggiava a bordo dell'altra moto. Si tratta di un 36enne che è stato ricoverato in ospedale al Santa Corona e che, nella notte è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi per lui è ovviamente riservata.