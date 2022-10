Bordighera, l'Istituto suore di Villa Loreto non sarà più un albergo: approvato lo svincolo

L‘Istituto suore di Villa Loreto’ a Bordighera non accoglierà mai più i turisti. Durante il Consiglio comunale di questa sera, infatti, è stato approvato, con 13 voti favorevoli e due astenuti, lo svincolo per la destinazione d'uso alberghiera della porzione di immobile già sede dell'attività ricettiva.

“Si tratta di uno svincolo molto particolare. La particolarità dell’immobile è che prevedeva al suo interno una parte destinata alla ricettività turistica, poi una parte residenziale dove vivono le suore e una convivenza nelle sale comuni, come la sala ristorante che è divisa tra le suore e gli ospiti della parte ricettiva, per cui si è provveduto a parlare con l’associazione di categoria per svincolare la destinazione d’uso alberghiera“ - illustra il vicesindaco Mauro Bozzarelli.

“Mi piacerebbe che l’immobile potesse essere utilizzato come Rsa o strutture simili” - commenta il consigliere comunale Mara Lorenzi.