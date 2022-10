Bordighera spenderà 27mila euro per le luminarie natalizie, Lorenzi: "Cifra eccessiva per i tempi che stiamo vivendo" (Foto)

Bordighera avrà a disposizione 27mila euro per le luminarie natalizie. Lo ha annunciato il sindaco Vittorio Ingenito durante il Consiglio comunale di questa sera.

"E' una cifra eccessiva considerando il periodo di crisi che stiamo vivendo" - ha sottolineato il consigliere comunale Mara Lorenzi - "Chiedo che vengano limitati i tempi per l’installazione delle luminarie".

"20mila euro erano già stati stanziati con il bilancio approvato l'anno scorso mentre 7mila arrivano dalle tasse di soggiorno. E' un modo per non pesare sulle casse comunali" - specifica il primo cittadino - "La volontà dell'Amministrazione è quello di non lasciare al buio la città, faremo in modo che ci siano dei temporizzatori che spegneranno le luminarie all’una per evitare uno spreco di energia, inoltre verranno scelte luci a led. Faremo in modo che ci sarà molta accoratezza per lo spreco energico".