Eccesso di rumore notturno a Bordighera, Lorenzi: "Fare commissione consiliare con le parti coinvolte per trovare soluzioni"

Approvata all’unanimità, in Consiglio comunale a Bordighera, la mozione presentata dal gruppo consiliare Civicamente Bordighera, che ha proposto soluzioni, rispettose dei diritti di tutti, al problema dell’eccesso di rumore notturno durante il periodo estivo.

“Il motivo per il quale ho presentato questa mozione è che quest’estate si sono accumulate segnalazioni di livelli di inquinamento acustico intollerabili nelle ore notturne e non solo, provenienti da varie parti della città sia da residenti che da turisti, che si sono lamentati dell’eccesso di rumore notturno che ha reso le notti d'estate quasi un incubo. Le segnalazioni identificano tipologie diverse di inquinamento acustico, ognuna delle quali ha aspetti specifici anche in relazione alle normative vigenti, mi è parso perciò opportuno segnalare il problema e può essere un’opportunità di vedere insieme le modifiche che possiamo fare” - spiega il consigliere comunale Mara Lorenzi - “Il mio suggerimento è di creare una commissione in cui si discutano questi fatti visto che al momento soluzioni non ci sono state".

"Le ‘zone calde’ sono state il centro storico con rumori e sorgenti di musica dal vivo attive fino alle 2 in piccole piazze circoscritte da case di abitazione contigue le cui finestre si trovano pochi metri sopra i dehors dei locali commerciali; sul lungomare Argentina soprattutto all’altezza dei condomini Mazzini e Zeni vicini ai giochi per bambini e a locali di ristorazioni che erano diventati piccole discoteche. L’Ufficio Commercio ancora definisce “Mini Parco Giochi per Bambini” ma negli anni si è arricchito di diversi giochi per adulti quali la macchina “tirapugni” dove i ragazzi si intrattengono con schiamazzi rumorosi e sotto luci invasive a cui si aggiungono le emissioni sonore di locali (Kukua, Marmura) che, nati come luoghi di ristorazione, sono ora definiti dai residenti dell’area “discoteche all’aperto”. Infine ai giardini Lowe, che però è responsabilità del Comune visto che ha organizzato nel periodo dal 3 luglio al 3 settembre 2022 circa 30 manifestazioni, molte delle quali hanno utilizzato potenti amplificatori. L’inquinamento acustico per gli abitanti delle case limitrofe iniziava già con le prove pomeridiane effettuate a pieno volume e si protraeva ben al di là dell’orario dello spettacolo durante il processo di rimozione e caricamento delle attrezzature su furgoni parcheggiati all’interno dei giardini" - illustra il consigliere comunale - "Sulla piazza della stazione, inoltre, dall’inizio dell’estate 2022 e ancora fino a questo inizio di ottobre si riuniscono alla sera numeri ingenti di ragazzi anche giovanissimi che schiamazzavano nei nuovi giardini. I ragazzi, che arrivano su motorini, sono attratti dalla musica ad alto volume di due locali nell’area e da spazi un poco protetti dove consumano bevande alcoliche. Ieri, infine, mi è arrivata una segnalazione di eccesso di rumore anche nel cortile della scuola Pelleux perché i ragazzi lo usano pergiocare fino all’una di notte. Nonostante si stato messo un cancello, continuano a sporcare e a disturbare. Ho perciò suggerito di considerare che gli approcci vengano studiati all’interno di una commissione consiliare insieme a tutte le parti coinvolte”.

“La mozione evidenzia problemi che cittadini e turisti hanno legittimamente percepito come lesivi del diritto al riposo notturno e su cui hanno ripetutamente fatto segnalazioni senza trovare disponibilità del Comune ad effettuare cambiamenti intesi a curare o mitigare i problemi ed per questo che proponiamo che venga dato riconoscimento al problema di eccessivo rumore in città, in particolare di rumore notturno durante il periodo estivo e alla necessità di formulare approcci efficaci a prevenire un disturbo diffuso e ampiamente documentato, che gli approcci siano studiati nel contesto di una commissione consiliare con il contributo di tutte le parti coinvolte, specificamente con rappresentanti delle associazioni di categoria e di giovani che spendono l’estate a Bordighera, e tenendo conto che una componente delle soluzioni dovrà essere la vigilanza serale-notturna da parte delle forze dell’ordine. Infine che a tal fine sia convocata una riunione della Commissione Turismo o Affari Generali con mandato di addivenire a proposte di soluzioni e che la convocazione avvenga entro la fine di novembre in modo che le soluzioni condivise fatte proprie dall’Amministrazione e dal Consiglio comunale possano essere recepite nella programmazione degli impegni e delle manifestazioni per l’estate 2023” - ha concluso Lorenzi.

Il sindaco Vittorio Ingenito ha risposto che “quest’estate è stata rumorosa, fortunatamente da un lato, visto che abbiamo raggiunto numeri positivi per il turismo. Con l’assessore Rodà abbiamo incontrato persone delle varie parti della città e del centro storico. Sicuramente le manifestazioni possono aver disturbato perché di solito usavamo la Scibretta per gli eventi. Possiamo richiedere una maggiore attenzione ma si deve preservare il turismo e bisogna dare l’opportunità di lavorare a tutti. Ribadisco l’impegno dell'Amministrazione a lavorare in questa direzione e di ascoltare tutti i soggetti coinvolti per trovare una soluzione condivisa su una tematica che sarà difficile da gestire“.

Il primo cittadino ha indicato che affiderà l'analisi del problema e la richiesta di proposte alla Commissione Turismo entro fine novembre, come richiesto dalla mozione, perché ritiene particolarmente importante il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria. La mozione è stata approvata all’unanimità con 15 voti favorevoli.