Bordighera avrà nuovi chioschi: truck attrezzati a Montenero, vicino al porto e all’ex Carillon

Bordighera posizionerà truck attrezzati nel piazzale di Montenero, noto come ’Cian de Inamurai’, sul piazzale vicino al porto dove in estate è posizionato “Mambrin” e sulla terrazza panoramica dell’ex Carillon, secondo le modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche illustrate in serata in consiglio comunale a Bordighera.

“Confesercenti ha richiesto di ampliare la data per la festività dell’Epifania dal 2 al 15 gennaio dando prevalenza ovviamente al 6 gennaio, festa della Befana, inoltre sono state richieste due nuove postazioni per la somministrazione con dei truck autorizzati in previsione di futuri eventi su Montenero che potrà restare aperto dalle 9 alle 15 e nella zona dove c’è chiosco di Mambrin, in estate, dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 15. La terza postazione sarebbe sulla terrazza panoramica che era l’ex Carillon e, in questo caso, sarebbe una concessione per il periodo che va dalla Pasqua fino a settembre. Le nuove postazioni avranno l’aumento di un’ora rispetto alle due precedenti” - ha illustrato l’assessore Melina Rodà.

“Bisogna stabilire bene gli orari per evitare, soprattutto in estate, schiamazzi o disturbo della quiete pubblica e pensare soprattutto ai parcheggi che verrebbero tolti" - mettono in evidenza i consiglieri di minoranza. La pratica è stata approvata con undici voti favorevoli, un contrario e tre astenuti.