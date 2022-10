Bordighera, la società Angst pagherà al Comune oneri di urbanizzazione

La società Angst pagherà al Comune di Bordighera la monetizzazione degli oneri di urbanizzazione per un totale di 3milioni e 593 mila euro. E’ stata approvata in serata in Consiglio comunale, con dieci voti a favore, quattro contrari e un astenuto, la modifica della convenzione per la ricostruzione del complesso immobiliare ANGST.

“E' una modifica per permettere i lavori di ristrutturazione per l’immobile Angst. E’ limitata agli aspetti di conversione di monetizzazione. Gli articoli, che verranno modificati, sono in aggiunta alla vecchia condizione che è già stata sottoscritta da tempo. Il soggetto attuatore aveva infatti intrapreso il lavoro che si era impegnato ad attuare presentando un progetto esecutivo che è stato approvato il 26 febbraio del 2019 e conteneva anche l’esatto dettagliato quadro economico per il rifacimento della parte anteriore del PalaParco" - dice il vicesindaco Bozzarelli.

Contrari alla modifica i consiglieri Giuseppe Trucchi e Giacomo Pallanca che ha sottolineato che “quando con la mia amministrazione venne stipulata la convenzione avevamo messo in conto che la società Angst avrebbe dovuto per forza fare i lavori al Palazzo del Parco perché l’avanzamento dei lavori nell’ex hotel era strettamente legato alle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Ora, in questo modo, togliete loro un fastidio». La consigliera Mara Lorenzi, invece, si è mostrata favorevole alla modifica però “se i soldi ottenuti saranno vincolati al rifacimento del Palazzo del Parco".

Durante la seduta sono stati discussi e approvati in totale diciassette punti all’ordine del giorno. Approvata, per il settore finanziario, anche la settima variazione al bilancio di previsione 2022-2023-2024 con nove voti favorevoli, un contrario e cinque astenuti. Tra le voci di spesa illustrate 200mila euro di oneri per l’elettricità; 50mila euro saranno destinati a piazza del Popolo per interventi nell’ex sede dell’ufficio tecnico che diventerà la sede del fondo Vian; 20mila euro andranno per l’area fitness ai giardini Lowe; 40mila euro per la riqualificazione camminamenti nella parte esterna del centro storico; 170mila euro per il nuovo Puc (Piano urbanistico comunale); 50mila euro per la manutenzione straordinaria dell’ex chiesa anglicana (impianto di riscaldamento e raffreddamento); 20mila euro per l’installare di alcune statue di Cammi ai giardini Winter; 135mila euro per attrezzature di igiene urbana, di cui 90mila euro per le aree di conferimento di via Pasteur e zona Due Strade, 45mila euro per l’acquisto di cestini gettacarta per il centro e il lungomare; 110mila per l’allargamento di via Sapergo; 100mila per gli asfalti e infine 90mila per la riqualificazione di piazza Bengasi.

Approvata, invece, all’unanimità la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20, del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.) - anno 2022. È stato inoltre illustrato e approvato il nuovo regolamento per la concessione delle sale del palazzo del parco (teatro e sala rossa), del centro culturale ex chiesa Anglicana (locali, giardino antistante e porzione giardini Lowes) e relative tariffe. Si è parlato anche della convenzione tra la Provincia di Imperia e il comune di Bordighera per la gestione della palestra annessa all'istituto scolastico "E. Montale" in orario extrascolastico per il triennio 2022-2025. Una pratica votata all’unanimità con 15 voti.

È stato anche esposto il documento unico di programmazione (DUP) nel periodo 2023-2024-2025. “Fare qualcosa per le attività alberghiere colpite. Vi sono sassi grandi in alcune spiagge di Bordighera che sono rischiosi soprattutto lungo l’arenile. Mi fa piacere che l’intervento che avevo chiesto per la zona Ovest del Caranca è stato poi fatto, ma c’è da correggere il terriccio all’ingresso delle spiagge" - sottolinea il consigliere comunale Mara Lorenzi - “Inoltre molte piazzette di Bordighera sono snaturate dal disordine e dalla sporcizia. Il parcheggio a Borghetto San Niccolò merita attenzione ed è una cosa urgente perché nelle ore serali è straordinaria la quantità di automobili parcheggiate ovunque nel paese, anche nei carugi. E’ necessario concentrarsi subito sulla realizzazione di un parcheggio interrato”.

“Per le attività alberghiere, nel bilancio di previsione, l’Amministrazione ha stanziato molte risorse. Stiamo valutando quali possano essere i costi che vadano ad incidere per le strutture ricettive, la più importante è legata all’Imu. L’obiettivo rimane fare studi sull’impatto di bilancio per incentivare nuove aperture” - replica il sindaco Vittorio Ingenito - “I parcheggi sono un argomento molto sensibile. Il parcheggio interrato si potrebbe realizzare sul piazzale del Capo. Per il decoro abbiamo stanziato una somma per due nuove isole di conferimento e per l’acquisto di cestini. Bordighera ha avuto una presenza turistica superiore a tutta la provincia di Imperia. Resta l’impegno sul verde pubblico. Ci sarà nuovo incontro con i capigruppo per prendere atto di nuovo regolamento e lavorare insieme per migliorare e preservare il patrimonio del verde”.

“La spiaggia ha sempre avuto pietre più grandi, tutti gli anni facciamo sistemare le celle, ogni volta che viene fatto il ripascimento. Non si può prendere materiale dal mare e sversarlo sulla spiaggia si può solo livellarlo” - aggiunge l’assessore Laganà - “A Borghetto San Niccolò è stata realizzata una nuova area che potrà essere usata come parcheggio soprattutto nel periodo estivo. Il parcheggio ha 30 posti ed è vero che è sempre pieno e perciò abbiamo anche pensato all’acquisizione di un terreno per fare un parcheggio. Le macchine nei carugi non entrano più perché è stata messa una catena che impedisce alle vetture di accedere”. La pratica è stata approvata con 9 voti favorevoli e 5 contrari.

È stato esposto l’aggiornamento del piano comunale della Protezione civile, che è uno strumento che deve essere aggiornato quasi annualmente in base alle disposizioni regionali. “E’ semplicemente un aggiornamento di quello che è stato già approvato nel 2017. E’ importantissimo tenersi sempre aggiornati e informare la popolazione“ - afferma il vicesindaco Bozzarelli. La pratica è stata approvata all’unanimità con 15 voti.

Approvata anche la convenzione tra il comune di Bordighera e quello di Vallebona per la gestione del trasporto scolastico. “Serve a mantenere lo scuolabus per portare i bambini di Vallebona a scuola” - dice l’assessore Stefano Gnutti.

È stata chiarita e approvata con 14 voti la convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro per il servizio in forma associata della segreteria comunale. “La possibilità era già stata proposta dall’amministrazione in precedenza. L’impegno sarà ridotto e consentirà all’Amministrazione di avere un segretario” - afferma il sindaco Ingenito.

Approvato con 13 voti favorevoli e due astenuti il regolamento del mercato coperto di piazza Garibaldi. “E’ un’integrazione al regolamento del mercato coperto” - spiegano in consiglio - “Chi ha un banco deve allestirlo secondo le disposizioni comunali e deve usare materiali di arredo omogenei agli altri banchi. Viene aggiunta inoltre la possibilità ai box di poter, dove non c’è intralcio al passaggio, di ampliare di qualche metro l’esposizione delle merci. Verranno assegnati spazi per attività artigianali e di associazioni”.

Si è parlato della modifica alla convenzione urbanistica del permesso di costruire in deroga di un immobile in via Garnier 21. “E' una modifica della convenzione urbanistica in termine di monetizzazione visto che la pratica era stata bloccata e ora è stata sbloccata. L’intervento ora è attuabile grazie anche ad un bando Pnrr al quale ha partecipato il Comune”. La modifica è stata approvata con 14 voti favorevoli e uno contrario.

Per quanto riguarda lo sportello unico edilizia è stata affrontata la richiesta della dichiarazione decadenza vincolo —Istanza prot. 4051 del 09.02.2022 - Presa d’atto della decadenza del vincolo espropriativo ai sensi art. 84 L.R. n. 16/2008 e s.m.i. “E' una pratica che risale al 2000 e i vincoli, che durano cinque anni, sono decaduti. E’ corretto che il consiglio comunale si esprima su il vincolo, vicino alla frazione di Sasso, su cui il privato vorrebbe intervenire ristrutturando la struttura” - spiegano in Consiglio. La delibera viene approvata con 15 voti favorevoli.