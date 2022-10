Bordighera, la Rotonda di Sant’Ampelio sbarca in consiglio comunale. Ingenito: "L'errore era noto all’amministrazione Pallanca" (Foto)

In Consiglio comunale è stata discussa anche un’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Semplicemente Bordighera”, lo scorso 4 ottobre, incentrata sulla situazione e sulle iniziative che l’Amministrazione intende avviare per la soluzione del contenzioso con la società Amarea.

“Dopo la riunione dei capigruppo, non avevo avuto più nessun tipo di informazione riguardo alla vicenda della Rotonda” - ha detto il consigliere comunale Giuseppe Trucchi - “Desidero che il sindaco spieghi che cosa è successo e in base a quali elementi è stata decisa la prosecuzione della perizia e soprattutto che cosa ne pensano i nostri avvocati”.

Il sindaco Vittorio Ingenito è intervenuto duramente sul caso Rotonda di Sant’Ampelio mettendo in luce le scelte politiche dell’ex amministrazione guidata dall’ex primo cittadino Giacomo Pallanca che hanno portato alla complessa situazione attuale: "Per chiarire gli aspetti di una lunga vicenda e dare una risposta completa occorre partire dalla perizia e dalla documentazione fotografica e documentale che attestano la Rotonda nel 2017, quando il cemento armato era di fatto già completato. Nella perizia viene riportata una nota del RUP ingegner Miceli che relazionava in merito a un sopralluogo in cui veniva rilevato un errore nella rappresentazione della quota del piano di calpestio dei locali bar e sala ristorante della “vecchia Rotonda” in una tavola di cui al progetto esecutivo. Il progetto era errato, l’errore era perciò ben noto all’ex sindaco Pallanca. La vecchia Amministrazione era perfettamente al corrente che quelle quote nel progetto erano errate”.

"Tale errore non è mai stato emendato, come riporta lo stesso C.T.U. architetto Rosotto. Nel febbraio 2018 è stata invece approvata dalla Giunta Pallanca una perizia di variante che è stata presentata come migliorativa, ma con cui si cercava tra l’altro di porre rimedio al problema innalzando la quota di calpestio del locale commerciale di 20 cm. Questo con un costo di oltre euro 283.786,21 ma questo intervento è stato presentato per portare delle migliorie" - aggiunge il primo cittadino - “Come conclude l’architetto Rosotto nella sua perizia, quindi, il manufatto della “nuova Rotonda” è sì conforme, ma conforme ad un progetto errato che ha collocato il manufatto della “vecchia Rotonda” ad una quota sbagliata".

“In passato è stato tentato più di una volta di addossare colpe alla nostra amministrazione in maniera sempre arbitraria e confusa. In questo caso però sono i documenti ad evidenziare che è stato chi ci ha preceduto ad aver preso le decisioni politiche che hanno portato alla vertenza di oggi e ad averle prese con la consapevolezza dell’errore di progetto. Noi possiamo far altro che prendere atto e cercare di riparare” - continua Ingenito - “Alla luce di quello che sarà l’esito della perizia posso non posso che rilevare come tutte le scelte dell’amministrazione Pallanca che ho illustrato abbiano sicuramente penalizzato il valore patrimoniale dell'area e ridotto la capacità reddituale dello stesso a discapito delle casse comunali. E' la dimostrazione che ogni tipo di affermazioni che sono state fatte dalla precedente Amministrazione nel tentativo di addossare delle responsabilità sono assolutamente confutate da queste perizie".

"Continueremo a lavorare per trovare una soluzione transattiva con la società Amarea, in considerazione anche di quello che sarà l'esito degli approfondimenti richiesti in merito all'aggravio del rischio idraulico paventato dall'architetto Rosotto. Posso immaginare quello che può succedere ma non ho la sfera magica. Gli avvocati hanno proposto questa soluzione che ci consente di fare valutazioni su ulteriori elementi e di fare interventi se si terranno necessari” - conclude Ingenito.