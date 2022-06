Mario Conio riconfermato sindaco di Taggia, esplode la festa per il suo secondo mandato (foto e video)

Anche se ancora un po' titubante, alle 16.15 Mario Conio decide che è il momento di stappare la bottiglia. E' rimasto sempre sulle sue, anche quando i dati delle prime sezioni erano eloquenti.

Quando Mauro Albanese, che ha seguito tutti i risultati si è alzato e ha detto "Io in tanti anni un plebiscito così non lo ricordo!" anche Conio ha deciso che era il momento di festeggiare. per la sua rielezione a sindaco di Taggia. I dati (alle 16) erano ancora parziali ma non lasciano spazio ad altre interpretazioni: c'è la vittoria alle elezioni.