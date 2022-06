Elezioni a Taggia: iniziato lo spoglio, si attendono i primi risultati ufficiali. Atmosfere opposte ai point di Conio e Cascino (Foto)

Ore 14, anche a Taggia è iniziato lo spoglio delle schede elettorali. C'è grande attesa su questo risultato, in ballo l'amministrazione per i prossimi 5 anni del quarto comune della provincia di Imperia per popolazione.



Per questa tornata elettorale erano presenti quattro liste per altrettanti candidati sindaco: Marco Ardoino (Progetto Comune) Gabriele Cascino (Progettiamo il futuro), Mario Conio (Insieme), Giuseppe Lo Iacono (L'Alternativa).

Grande l'attesa al point di Mario Conio mentre, almeno a inizio pomeriggio, nessuno si è fatto vedere a quello di Gabriele Cascino.