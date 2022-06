Elezioni Taggia: record di preferenze per Espedito Longobardi e Chiara Cerri

Espedito Longobardi e Chiara Cerri si confermano recordman di preferenze nella lista Insieme per Mario Conio Sindaco di Taggia. Lui, già vicesindaco, porta a casa un risultato importante con 1.238 preferenze, lei consigliere comunale, prima tra le donne elette ottiene ben 1.029 preferenze.

Un risultato che è stato salutato con grande entusiasmo dai diretti interessati che si sono sciolti in un abbraccio. In particolare per Longobardi il brindisi con il rieletto Conio. Suo il risultato migliore su tutte le liste.

Subito dopo al terzo posto Laura Cane, presidente del consiglio comunale uscente, ottiene un lusinghiero 773 preferenze.