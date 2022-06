Elezioni a Taggia: primi dati ufficiali, Mario Conio lanciato verso la riconferma

La giornata proseguirà con il riconoscimento del sindaco, i dati definitivi e soprattutto le preferenze che in questo caso si riveleranno determinanti soprattutto per ipotizzare la composizione del nuovo consiglio comunale di Taggia.

A Taggia arrivano i primi dati dalle sezioni scrutinate e la strada sembra ormai già segnata con un grande vantaggio per Mario Conio, sindaco uscente e candidato per la lista Insieme. Lo scrutinio delle prime 9 sezioni su 15 non lascia spazio a interpretazioni: 2463 Conio, 302 Cascino, 147 Ardoino, 143 Lo Iacono. Un netto vantaggio che pare lanciare Conio verso la riconferma.

Per questa tornata elettorale erano presenti quattro liste per altrettanti candidati sindaco: Marco Ardoino (Progetto Comune) Gabriele Cascino (Progettiamo il futuro), Mario Conio (Insieme), Giuseppe Lo Iacono (L'Alternativa).

IL CONFRONTO RISPETTO A 5 ANNI FA - Nel 2017, Mario Conio vinse le elezioni con un consenso del 64,14%, pari a 4561 voti, per 11 seggi. All'epoca, il centrosinistra, rappresentato dalla lista "Il Passo Giusto", con candidato sindaco Mario Manni, ottenne il 25,55% di consensi, pari a 1816 voti, per 4 seggi. La lista "Un Comune in movimento", dal candidato sindaco Andrea Nigro, entrò in consiglio comunale con 535 voti, pari al 7,53%, e ottenne un seggio. Rimase esclusa Rifondazione Comunista con il candidato sindaco Marco Ardoino, con 197 voti, pari al 2,77%.