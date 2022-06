Mario Conio confermato sindaco di Taggia, Gabriele Cascino: “Faremo vera opposizione, il nostro compito sarà far cadere la maggioranza” (Video)

Non usa mezzi termini Gabriele Cascino, sconfitto nella tornata elettorale contro il sindaco uscente Mario Conio, nell’annunciare i programmi della sua prima esperienza in opposizione a Taggia.

Una sconfitta netta quella odierna che, però, non spegne gli entusiasmi di un quinquennio che si annuncia sulle barricate. “Ha vinto l’amministrazione uscente, noi abbiamo proposto un progetto nuovo che partiva dal niente - ha dichiarato Casino ai nostri microfoni - entreremo in consiglio comuna e saremo presenti sui temi, daremo un’opposizione vera che in questi cinque anni è mancata. Non annuncio una ‘opposizione costruttiva’, faremo un’opposizione forte che ha come compito quello di far cadere la maggioranza”.

L'intervista a Gabriele Cascino