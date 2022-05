Sanremo:il consiglio comunale avrà lo spazio delle Question Time

Il consiglio comunale di Sanremo, così come accade già in altre realtà (Imperia n.d.a.) avrà anche lo spazio delle Question Time. Lo ha stabilito l’assise nella seduta odierna. La pratica è stata illustrata dal Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande che ha ideato questa innovazione.

“E’ uno strumento che rende più rapida ed agevole la trattazione di ordini del giorno e interpellanze, consentendo ai consiglieri di essere la congiunzione tra cittadini e amministrazione” ha dichiarato Andrea Artioli di Liguria Popolare.

Per la maggioranza, il consigliere Umberto Bellini ha sottolineato alcune parti ormai anacronistiche del regolamento e ha chiesto che: “Un consigliere che dovesse uscire da un gruppo, possa entrare subito nel Misto continuando ad operare in linea con la propria libertà di mandato”.

Inoltre il Presidente Alessandro Il Grande ha proposto l’inserimento nel regolamento della possibilità di convocare consigli comunali e commissioni in videoconferenza. “Sempre che ci siano situazioni particolari, come avvenuto durante l’emergenza Covid – ha precisato – In quel caso la presidenza sentirà i capigruppo e si deciderà insieme. In pratica è una possibilità in più presente nel regolamento”.

Anche questa proposta è stata approvata all’unanimità.